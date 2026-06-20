現地６月20日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代表はチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦する。この試合の前日会見が行なわれ、チュニジアのエルベ・ルナール監督が登壇した。チュニジアは、GS第１節・スウェーデン代表戦で１−５の大敗。サブリ・ラムシ監督を電撃解任し、ルナール監督を招聘した。『Futbolfantasy』によれば、新指揮官は「明日はとても重要な試合だ。チームは