「２戦目でリベンジを誓う」チュニジアのルナール新監督が決意！ 日本戦へ「優秀で規律の取れたチームを相手にするには…」【W杯】
現地６月20日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、日本代表はチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦する。この試合の前日会見が行なわれ、チュニジアのエルベ・ルナール監督が登壇した。
チュニジアは、GS第１節・スウェーデン代表戦で１−５の大敗。サブリ・ラムシ監督を電撃解任し、ルナール監督を招聘した。
『Futbolfantasy』によれば、新指揮官は「明日はとても重要な試合だ。チームはしっかりと準備をしてきた。素晴らしい日本に立ち向かうためには、チーム一丸となって完璧なプレーをし、強い決意を持って臨まなければならない」と意気込みを語る。
「２戦目でリベンジを誓う。意欲的で決意の固いチームだと感じている。それぞれがどれだけの貢献が必要かを全員が理解している。また非常に優秀で規律の取れた日本チームを相手にするには、並々ならぬ努力が必要であることも全員が認識している。立ち向かうためには、我々のチームとしての結束力は揺るぎないものでなければならない」
ルナール体制となったチュニジアは日本相手にどんな戦いを見せるか。試合は日本時間で21日の13時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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チュニジアは、GS第１節・スウェーデン代表戦で１−５の大敗。サブリ・ラムシ監督を電撃解任し、ルナール監督を招聘した。
『Futbolfantasy』によれば、新指揮官は「明日はとても重要な試合だ。チームはしっかりと準備をしてきた。素晴らしい日本に立ち向かうためには、チーム一丸となって完璧なプレーをし、強い決意を持って臨まなければならない」と意気込みを語る。
「２戦目でリベンジを誓う。意欲的で決意の固いチームだと感じている。それぞれがどれだけの貢献が必要かを全員が理解している。また非常に優秀で規律の取れた日本チームを相手にするには、並々ならぬ努力が必要であることも全員が認識している。立ち向かうためには、我々のチームとしての結束力は揺るぎないものでなければならない」
ルナール体制となったチュニジアは日本相手にどんな戦いを見せるか。試合は日本時間で21日の13時キックオフ予定だ。
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