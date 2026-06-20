　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の7万1850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

75744.16円　　ボリンジャーバンド3σ
72578.24円　　ボリンジャーバンド2σ
71850.00円　　20日夜間取引終値
71250.06円　　19日日経平均株価現物終値
70826.00円　　5日移動平均
69412.32円　　ボリンジャーバンド1σ
67340.00円　　一目均衡表・転換線
66246.40円　　25日移動平均
65835.00円　　一目均衡表・基準線
63080.48円　　ボリンジャーバンド-1σ
59914.56円　　ボリンジャーバンド2σ
59894.40円　　75日移動平均
59857.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57145.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56748.64円　　ボリンジャーバンド3σ
53744.50円　　200日移動平均

株探ニュース