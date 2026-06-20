日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比230円高の7万1850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
75744.16円 ボリンジャーバンド3σ
72578.24円 ボリンジャーバンド2σ
71850.00円 20日夜間取引終値
71250.06円 19日日経平均株価現物終値
70826.00円 5日移動平均
69412.32円 ボリンジャーバンド1σ
67340.00円 一目均衡表・転換線
66246.40円 25日移動平均
65835.00円 一目均衡表・基準線
63080.48円 ボリンジャーバンド-1σ
59914.56円 ボリンジャーバンド2σ
59894.40円 75日移動平均
59857.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56748.64円 ボリンジャーバンド3σ
53744.50円 200日移動平均
株探ニュース
75744.16円 ボリンジャーバンド3σ
72578.24円 ボリンジャーバンド2σ
71850.00円 20日夜間取引終値
71250.06円 19日日経平均株価現物終値
70826.00円 5日移動平均
69412.32円 ボリンジャーバンド1σ
67340.00円 一目均衡表・転換線
66246.40円 25日移動平均
65835.00円 一目均衡表・基準線
63080.48円 ボリンジャーバンド-1σ
59914.56円 ボリンジャーバンド2σ
59894.40円 75日移動平均
59857.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56748.64円 ボリンジャーバンド3σ
53744.50円 200日移動平均
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