通常モデルの「ブルー×ホワイト」とは異なる新たなコーディネートを採用2026年6月18日、ホンダは「プレリュード」に特別仕様車「2027 Limited Edition（リミテッドエディション）」を設定し、同年8月20日に発売すると発表しました。全国のホンダ販売店「Honda Cars」で受注も開始されます。先行公開された“特別なプレリュード”に対し、SNSなどには早くも多くの声が集まっています。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが