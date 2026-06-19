職場の同僚の金銭を盗んでしまい、警察の介入や逮捕の可能性が浮上…。刑事処分（前科）を回避する、あるいは処分を軽くするためには、どのような対応が必要なのでしょうか。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へよせられた質問をもとに、アルバイト先で従業員のお金を盗んでしまった場合の法的な見通しと取るべき対応について、上野仁平弁護士に解説していただきました。バイト先で