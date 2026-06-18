6月15日、“ある歌手“がInstagramを更新。その近影がネット上で大きな話題を呼んでいる。その歌手とは、2003年にわずか14歳でデビューを果たした玉置成実（38）だ。デビュー曲が人気アニメ『機動戦士ガンダムSEED』のオープニングテーマに起用されて注目を集め、その後も『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』をはじめとする関連作品で数々の楽曲を担当してきた。近年はミュージカルなどの舞台作品への出演も増え、活動の場を広げてい