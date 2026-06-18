世界で最も有名なペンギンこと「ピングー」の公式オンラインストアに、梅雨の時期に便利なアイテムが到着！手持ちの傘にプラスしたい、かわいくて使い勝手のいいアイテムをゲットしよう。【写真】ピングーの便利な梅雨対策グッズを見る■折りたたみ傘にプラス！タオル生地が内側に施された「傘ケース(涙)」(1650円)は、濡れたまま折りたたみ傘をしまえる便利グッズ。ピンクのボーダー柄に描かれるのは、涙を流すピングーとピンガ、