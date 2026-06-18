ピングーの便利な梅雨対策グッズを紹介！ゲットして雨の日も快適に楽しく過ごしちゃおう
世界で最も有名なペンギンこと「ピングー」の公式オンラインストアに、梅雨の時期に便利なアイテムが到着！手持ちの傘にプラスしたい、かわいくて使い勝手のいいアイテムをゲットしよう。
【写真】ピングーの便利な梅雨対策グッズを見る
■折りたたみ傘にプラス！
タオル生地が内側に施された「傘ケース(涙)」(1650円)は、濡れたまま折りたたみ傘をしまえる便利グッズ。ピンクのボーダー柄に描かれるのは、涙を流すピングーとピンガ、そしてアザラシのロビ。どうしたのかと心配しながら裏面を見ると、笑顔で向かい合う姿が。「on pleure, on rigole, on s'amuse bien.」は、「泣いたり笑ったりの楽しい時間」という意味のフランス語。感情を豊かに表現し合える、ピングーたちの仲の良さが伝わるイラストだ。
■スマホにプラス！
ゲリラ豪雨でずぶ濡れになることも珍しくない夏。「防水スマホソフトケース(ピングーフェイス)」(1870円)があれば、スマホを水溜まりに落として水没させる心配もない。コロコロ変わるピングーの表情もかわいい！もちろん、プールや海でも役立つから、ひとつ持っておいて損はなし。梅雨から夏にかけて大活躍間違いなしだ。
■傘の持ち手にプラス！
ピングーとピンガ、2種類がセットになった「アンブレラチャーム」(935円)と、2つのチャームがぶら下がる「アンブレラチャーム(ピンガ)」(935円)は、傘の持ち手につけておくと目印に！どちらもボールチェーン付きで、雨の季節はシリコンゴムを傘の持ち手に通して使い、晴れている日はバッグにチェーンでぶら下げて使ってもよし。
以上のアイテムは「ピングー」公式オンラインストアにて販売中。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER
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■折りたたみ傘にプラス！
タオル生地が内側に施された「傘ケース(涙)」(1650円)は、濡れたまま折りたたみ傘をしまえる便利グッズ。ピンクのボーダー柄に描かれるのは、涙を流すピングーとピンガ、そしてアザラシのロビ。どうしたのかと心配しながら裏面を見ると、笑顔で向かい合う姿が。「on pleure, on rigole, on s'amuse bien.」は、「泣いたり笑ったりの楽しい時間」という意味のフランス語。感情を豊かに表現し合える、ピングーたちの仲の良さが伝わるイラストだ。
■スマホにプラス！
ゲリラ豪雨でずぶ濡れになることも珍しくない夏。「防水スマホソフトケース(ピングーフェイス)」(1870円)があれば、スマホを水溜まりに落として水没させる心配もない。コロコロ変わるピングーの表情もかわいい！もちろん、プールや海でも役立つから、ひとつ持っておいて損はなし。梅雨から夏にかけて大活躍間違いなしだ。
■傘の持ち手にプラス！
ピングーとピンガ、2種類がセットになった「アンブレラチャーム」(935円)と、2つのチャームがぶら下がる「アンブレラチャーム(ピンガ)」(935円)は、傘の持ち手につけておくと目印に！どちらもボールチェーン付きで、雨の季節はシリコンゴムを傘の持ち手に通して使い、晴れている日はバッグにチェーンでぶら下げて使ってもよし。
以上のアイテムは「ピングー」公式オンラインストアにて販売中。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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