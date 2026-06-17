ガス・ヴァン・サントが監督を務める実話を映画化したクライム・スリラー『デッドマンズ・ワイヤー』（2026年7月17日公開配給：KADOKAWA）の本編映像5種が公開となった。人質を連れていくトニー人質ディックに詰め寄るトニートニーの説得を試みるグレイブル刑事スクープを狙うリンダパトカーの無線を使うトニー謝罪を拒否するM・L・ホール社長『デッドマンズ・ワイヤー』は、財