大分県別府市で大学生2人が死傷したひき逃げ事件で、大分県警は、殺人などの疑いで重要指名手配となっている八田與一容疑者（29）の新たな手配チラシを作成した。チラシには印象の異なる複数の写真が並び、県警は「髪型や服装による容姿の変化に注視してほしい」と広く情報提供を呼びかけている。 【写真を見る】八田與一容疑者の全身写真を初公開潜伏の可能性視野に「10都道府県」で追跡強化へ別府ひき逃げ殺傷事件 全身写