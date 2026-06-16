キャロル・シェルビーを祖父にもって育つとは、どのようなものだったのか。厳しい愛情に満ちた存在だったのか、それとも意外にも優しい祖父だったのか。アーロン・シェルビーが、そのすべてを振り返る。【画像】祖父キャロル・シェルビーと過ごした日々の思い出の写真（写真6点）祖父キャロルとの日々「私はキャロル・シェルビーの孫のひとり、アーロン・シェルビーです」彼とは以前からの知り合いなので、このように名乗るのは録