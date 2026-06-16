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Words: David Lillywhite¡¡Portrait: Evan Klein
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ËÝÌõ¡§À¾¸¶ÏÂ´õ¡¡Translation: Kazuki NISHIHARA
Words: David Lillywhite¡¡Portrait: Evan Klein