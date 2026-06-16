雷が鳴り響く嵐の夜、怖がる子もいれば、まったく気にしない子もいるようです。そんな個性豊かな姿が微笑ましいと話題を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で4万3000回再生を突破し、「何歳になっても怖いものは怖いよね」「寄り添い合う素敵な関係」「寄り添ってて可愛い」といったコメントが寄せられました。 【動画：嵐の夜、雷を怖がる犬→寝ている猫のところに行くと…あまりにも『ほほえましい光景』