あきんどスシローは、6月に創業月を迎えることから、今年一番の感謝の気持ちを込めて「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」を6月15日より全国のスシローにて開催する。感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾○「すしに真っすぐ!」40年以上のこだわりと感謝の特別お値打ちネタ回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生した。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわた