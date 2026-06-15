朝はパン派。でも、気づけば毎朝ほぼ同じ内容になっていませんか。トースト、ヨーグルト、コーヒー。ラクだけど、正直ちょっと気分が上がらない。そんな日にぴったりだったのが、丸大食品公式レシピ「爆たまトースト」です。実際に作ってみたら、ラクしたい＆ちゃんと食べたいをかなりいい感じに両立してくれる朝食でした。【贅沢に使っちゃうぜ】今回使ったのは、丸大食品「燻製屋熟成ウインナー」。パリッとした皮とジュワッと広