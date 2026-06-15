丸大食品公式「爆たまトースト」で朝から活力MAX！忙しい朝のラクしたいも実現できる贅沢＆背徳のトーストレシピ🍞
朝はパン派。でも、気づけば毎朝ほぼ同じ内容になっていませんか。トースト、ヨーグルト、コーヒー。ラクだけど、正直ちょっと気分が上がらない。
そんな日にぴったりだったのが、丸大食品公式レシピ「爆たまトースト」です。
実際に作ってみたら、ラクしたい＆ちゃんと食べたいをかなりいい感じに両立してくれる朝食でした。
【贅沢に使っちゃうぜ】
今回使ったのは、丸大食品「燻製屋熟成ウインナー」。パリッとした皮とジュワッと広がる肉汁が特徴の定番ウインナーです。
今回は、そんなウインナーをなんと4本も使うという、かなり勢いのあるトーストレシピに挑戦してみました。1袋に5本入ってたので、ほぼ1人で1袋食べきっちゃう背徳感……！
【材料はいつもの朝ごはんメンバー】
丸大食品公式Xの投稿を参考に用意した材料はこちら。
・食パン
・卵
・マヨネーズ
・ピザ用チーズ
・パセリ
・「燻製屋熟成ウインナー」
食パンは厚切りタイプにするとご馳走感がアップします。また、マヨネーズをふちギリギリまでのせるので、焼くときは耐熱皿を使うと安心ですよ！
【のせて焼くだけなのに満足感がすごい】
まずは食パンのふちに沿ってマヨネーズを一周。
その内側にウインナー4本並べ、真ん中に卵を割り入れます。さらにマヨ&チーズを好きなだけのせたら、あとはこんがり焼くだけ。
焼き上がったら、仕上げにパセリをふって完成ですっ!
【ウインナーの堤防強すぎ】
食パン1枚焼いただけなのに、まるでワンプレート朝食のような満足感。外側のマヨはパンのふちからこぼれそうでしたが、
ウインナーはカットせず、そのまま4本豪快に使っているので、卵を割り入れても外へ流れない鉄壁の堤防になってくれています。
今回は黄身を少しレアめに焼いてみました。ナイフを入れた瞬間にとろっと溢れるのが最高でした。
食パン、ウインナー、卵、マヨ、チーズ。 この組み合わせ、おいしくないわけがない鉄板の組み合わせですよね。
朝からしっかり食べたい日にも、「今日はちょっと元気出したいな」という日にもおすすめしたくなるトーストでした。
参考リンク：丸大食品、X
執筆・撮影：黒猫葵
Photo：(c)Pouch