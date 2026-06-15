丸大食品公式「爆たまトースト」で朝から活力MAX！忙しい朝のラクしたいも実現できる贅沢＆背徳のトーストレシピ🍞



朝はパン派。でも、気づけば毎朝ほぼ同じ内容になっていませんか。トースト、ヨーグルト、コーヒー。ラクだけど、正直ちょっと気分が上がらない。

そんな日にぴったりだったのが、丸大食品公式レシピ「爆たまトースト」です。

実際に作ってみたら、ラクしたい＆ちゃんと食べたいをかなりいい感じに両立してくれる朝食でした。

【贅沢に使っちゃうぜ】

今回使ったのは、丸大食品「燻製屋熟成ウインナー」。パリッとした皮とジュワッと広がる肉汁が特徴の定番ウインナーです。

今回は、そんなウインナーをなんと4本も使うという、かなり勢いのあるトーストレシピに挑戦してみました。1袋に5本入ってたので、ほぼ1人で1袋食べきっちゃう背徳感……！

【材料はいつもの朝ごはんメンバー】

丸大食品公式Xの投稿を参考に用意した材料はこちら。

・食パン

・卵

・マヨネーズ

・ピザ用チーズ

・パセリ

・「燻製屋熟成ウインナー」

食パンは厚切りタイプにするとご馳走感がアップします。また、マヨネーズをふちギリギリまでのせるので、焼くときは耐熱皿を使うと安心ですよ！

【のせて焼くだけなのに満足感がすごい】

まずは食パンのふちに沿ってマヨネーズを一周。

その内側にウインナー4本並べ、真ん中に卵を割り入れます。さらにマヨ&チーズを好きなだけのせたら、あとはこんがり焼くだけ。

焼き上がったら、仕上げにパセリをふって完成ですっ!

【ウインナーの堤防強すぎ】

食パン1枚焼いただけなのに、まるでワンプレート朝食のような満足感。外側のマヨはパンのふちからこぼれそうでしたが、

ウインナーはカットせず、そのまま4本豪快に使っているので、卵を割り入れても外へ流れない鉄壁の堤防になってくれています。

今回は黄身を少しレアめに焼いてみました。ナイフを入れた瞬間にとろっと溢れるのが最高でした。

食パン、ウインナー、卵、マヨ、チーズ。 この組み合わせ、おいしくないわけがない鉄板の組み合わせですよね。

朝からしっかり食べたい日にも、「今日はちょっと元気出したいな」という日にもおすすめしたくなるトーストでした。

参考リンク：丸大食品、X

執筆・撮影：黒猫葵

Photo：(c)Pouch

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