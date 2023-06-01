【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北村匠海主演のフジテレビ系にて放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時～21時54分）。このたび、宇宙飛行士の奥山亨（おくやま・とおる）役を演じる萩原利久がクランクアップを迎えた。 ■北村匠海＆萩原利久の共演シーンは6月15日放送 『サバ缶、宇宙へ行く』は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した