先日、COMPUTEXの取材で台湾・台北へ行ってきました。台湾旅行のトピックといえば、4月末からPayPayが「海外支払いモード」に対応したこと。現地でTWQRのロゴがあれば、日本と同じようにPayPayで支払えるというわけです。

PayPayの「海外支払いモード」が台湾でも使えるようになった

現地に到着してPayPayを起動すると、初回の注意メニューが表示されたのち、台湾ドル表記の「海外支払いモード」で起動しました。ちなみに海外支払いモードを使うには、ユーザーが日本国内で本人確認（eKYC）を完了している必要があります。

日本で本人確認（eKYC）を完了していれば、PayPayを起動させるだけ

さっそく現地のお店でPayPayを使って支払ってみます。まずはコンビニエンスストア。こちらは、PayPayアプリから「支払う」をタップして、店員さんに「TWQR」と告げて支払い用のQRコードを表示し読み取ってもらいます。

コンビニの店員さんにTWQRと伝えてスキャンしてもらうだけ

これで支払いはOK。そのときは49台湾ドルが261円で、1台湾ドル＝5.320円の計算でした。これは3.85％の海外事務手数料が加えられたレートです。最近はクレジットカードも海外事務手数料が3.85％のところが多く、4％を超えるケースも出てきました。なので、クレジットカードのレートとほぼ同じ。

海外事務手数料3.85％が乗っているので、実際のレートよりは割高に

実際の為替レートは5.1円を切っていたので、クレジットカード同様ちょっと割高になるかなという印象もありますが、致し方のないところ。このあたりが気になる人は、Revolutなどのサービスを使うといいかも。こちらのレートは1台湾ドル＝5.09円とほぼ実際の為替レートに近い数値でした。

屋台でマンゴーを購入する際にも使用してみました。こちらは、店頭にあるQRコードを読み込んで、金額を入力して決済する方式。金額を現地語で言われるのでちょっと戸惑いますが、店員さんも電卓で金額を表示してくれたりするので、それを入力して決済します。

屋台でTWQRのコードを掲示していた

言われた金額を入力して支払い

というわけで、上記のように日本でPayPayを使うときと同じように決済すればいいのですが、TWQR対応でも利用できないケースがありました。ひとつは台北地下鉄の改札。

台北地下鉄の改札機は、交通系ICカードのほかQRコードやクレジットカードにも対応

台北の地下鉄は1月から改札がリニューアルして、現地の交通系ICカードのほか、クレジットカードやTWQRなどのコード決済にも対応しました。ですが、PayPayで表示したQRコードには非対応。実際に改札にかざしてみましたが読み込みませんでした。

公式サイトにも利用できない旨が記載されていました

ちなみに、クレジットカードの対応状況は現時点で台湾発行のカードのみ対応で、それ以外の国の発行分は7月から対応とのこと。その際は日本のクレジットカードや、Apple Pay、Google Payに登録したカードでも使えそうです。

またコインロッカーもTWQR対応でしたが、PayPayでの支払いには反応しませんでした。このように、TWQR対応でもPayPayを支払いに使えないケースがあるので、PayPayに頼り切らず現金で支払う用意もしておいたほうが無難。

台北駅地下街のコインロッカーも、支払い方法にTWQRとあったが、PayPayの海外支払いモードは読み込まなかった

とはいえ、財布を取り出さずサッと支払えるのは便利。スマートフォンでのクレジットカードタッチ決済とあわせて使えば、無駄な両替をすることなく、小銭も増えずに旅ができるので快適でした。

購入したマンゴーは、宿でカットし（果物ナイフは日本から持参）おいしくいただきました