「やっぱり一番、うわぁ〜! と思った」お笑いタレントの明石家さんまが、“憧れの人”との共演秘話を語った――。明石家さんま○「断ります」から一転して「出るわ!6日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、“憧れの人”の話題に。さんまは、『M-1グランプリ2025』王者・たくろうについて、「(きむらバンドは)俺のことが好きで、木村拓哉が好きで。相方(赤木裕)は、イチローが好きで。それで、木村拓