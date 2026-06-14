SNSで話題の商品を次々と生み出す雑貨店「3COINS」が、13日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)で特集された。3COINSをほとんど知らなかったSnow Man・佐久間大介は、便利グッズの数々に「めっちゃ欲しい」と反応。終盤には「ロケ行ってみたい」と語るほど、すっかり“スリコ”の魅力にハマっていた。Snow Man・佐久間大介今回のテーマとなった3COINSは、全国に約380店