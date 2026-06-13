J１勢の対決となった『ＪリーグオールスターDAZNカップ』の３位決定戦。J１EASTに軍馬が上がった。開始９分に中谷進之介のヘッド弾で先制したJ１WESTは、13分に香川真司のPKでリードを広げる。追いかけるJ１EASTは、15分に渡邊凌磨のゴールで１点を返すと、20分に佐藤龍之介の鮮烈なミドル弾で追いつく。 ２−２で迎えたPK戦を、J１EASTが４−３で制す。４人目のキッカーを務めた香川のパネンカを、GK西川周作がスト