PK戦を制したJ１EASTが３位。（C）SOCCER DIGEST

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　J１勢の対決となった『ＪリーグオールスターDAZNカップ』の３位決定戦。J１EASTに軍馬が上がった。

　開始９分に中谷進之介のヘッド弾で先制したJ１WESTは、13分に香川真司のPKでリードを広げる。

　追いかけるJ１EASTは、15分に渡邊凌磨のゴールで１点を返すと、20分に佐藤龍之介の鮮烈なミドル弾で追いつく。
 
　２−２で迎えたPK戦を、J１EASTが４−３で制す。４人目のキッカーを務めた香川のパネンカを、GK西川周作がストップ。見どころが満載の一戦だった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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