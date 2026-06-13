香川真司、パネンカ失敗！ 最後はPK戦で決着、オールスター３位は０−２から追いついたJ１EAST！
J１勢の対決となった『ＪリーグオールスターDAZNカップ』の３位決定戦。J１EASTに軍馬が上がった。
開始９分に中谷進之介のヘッド弾で先制したJ１WESTは、13分に香川真司のPKでリードを広げる。
追いかけるJ１EASTは、15分に渡邊凌磨のゴールで１点を返すと、20分に佐藤龍之介の鮮烈なミドル弾で追いつく。
２−２で迎えたPK戦を、J１EASTが４−３で制す。４人目のキッカーを務めた香川のパネンカを、GK西川周作がストップ。見どころが満載の一戦だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】読まれたか!? 香川真司がパネンカ失敗！ 止めたのは西川周作
開始９分に中谷進之介のヘッド弾で先制したJ１WESTは、13分に香川真司のPKでリードを広げる。
追いかけるJ１EASTは、15分に渡邊凌磨のゴールで１点を返すと、20分に佐藤龍之介の鮮烈なミドル弾で追いつく。
２−２で迎えたPK戦を、J１EASTが４−３で制す。４人目のキッカーを務めた香川のパネンカを、GK西川周作がストップ。見どころが満載の一戦だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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