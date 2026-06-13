2026年6月5日、中国のSNS・小紅書（RED）に「初めて日本旅行をする際に注意すべきことは何か」と問い掛ける投稿があり、中国のネットユーザーから多くの回答が寄せられた。この投稿に対し、中国のネットユーザーからは「現金は多めに持って行った方がいいよ」「小さなお店はまだ現金のみのところも多い。チェーン店や大型商業施設だけならほとんど要らないけどね」「もしディープな旅行をするなら、現金かクレジットカードは多めに