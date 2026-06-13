2026年6月5日、中国のSNS・小紅書（RED）に「初めて日本旅行をする際に注意すべきことは何か」と問い掛ける投稿があり、中国のネットユーザーから多くの回答が寄せられた。

この投稿に対し、中国のネットユーザーからは「現金は多めに持って行った方がいいよ」「小さなお店はまだ現金のみのところも多い。チェーン店や大型商業施設だけならほとんど要らないけどね」「もしディープな旅行をするなら、現金かクレジットカードは多めに準備したほうがいい。おいしい店や地元向けの店ほど、微信支付（WeChat Pay）や支付宝（Alipay）に対応していないことが多い」「ドラッグストア巡りをするなら現金は多めにあった方がいい。オーエス薬局っていう安いチェーン店があるんだけど、現金のみの店舗が多いから」といった支払い方法に関するアドバイスが多く寄せられた。

一方で、「財布がどんどん薄くなっていかないように気を付けて（笑）」「覚えておいてほしいのは、日本は『免税』であって『無料』じゃないということ（笑）」「買い物は計画的にね。どれだけ欲しくても、両手で持てる量には限界があるから（笑）」「財布のひもはしっかり抑えておいた方がいいよ。安くて良いものが多過ぎて、つい買い過ぎてしまうから」「財布には本当に気を付けて。自分なんてホテルに着いたその日の夜に13万円無くなっていることに気付いた」などと、日本での買い物について使い過ぎを心配するコメントも相次いだ。

また、「電車に乗る時はホームをちゃんと確認してね」「電車はナビ通りに乗るのが大事。同じホームでも別の列車が来ることがあるからね」「東京では一度も地下鉄を乗り間違えなかった。Googleマップに書かれているホーム番号に素直に従えば大丈夫。同じ方向でもホームが違うことがあるし、案内表示も分かりやすい。駅名が聞き取れなくても、駅番号を確認していればまず間違えないと思う」との交通機関の利用に関してアドバイスする声も。中には「自分が失敗したことなんだけど、東京から鎌倉みたいな長距離のJR線に乗る時は、普通車かグリーン車かをちゃんと確認した方がいい。グリーン車は2階建てで別途グリーン券が必要。間違って乗ると次の駅で降ろされてしまって、気まずいし時間も無駄になる」との体験談の紹介もあった。

さらに、「傘は持って行った方がいい。この時期はちょうど梅雨だから」「日焼け対策は万全に。日傘やUVカットパーカーがあると安心」「日焼け止めはしっかり塗った方がいいよ。紫外線がかなり強いから」「ノースリーブやキャミソールを着るなら、羽織れる上着を一枚持って行った方がいいと思う。半袖なら特に問題ないけどね」「少し厚手の服も持って行った方がいいよ。できれば長ズボンがお薦め。自分は今週行ってきたけど、かなり寒くて、夜は16度くらいまで下がっていた」との気候や服装に関する助言も目立った。

このほか、「時間厳守、静かに行動すること、順番を守ること、清潔さを心掛けること。このあたりは意識した方がいい」「特別気を付けることはそんなにないかな。路上喫煙は禁止の場所が多いし、電車の中で大声で話すと嫌な顔をされる。人気店は予約必須なことも多いから、Googleマップで事前に予約しておくといい」など、日本社会ならではのルールやマナー、旅行をスムーズに楽しむためのコツを紹介するコメントも見られた。（翻訳・編集/岩田）