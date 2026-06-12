豆の甘味が引き立つ、手軽につくれるごちそうレシピ「豚ヒレとスナップエンドウの重ね蒸し」を紹介します。教えてくれるのは、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さん。夏にかけて旬を迎える、青豆類をおいしく食べるコツもぜひ参考に。青豆類をおいしく食べるコツ料亭などではさっと火をとおして鮮やかな緑色と食感を生かします。でもご家庭では、長めに煮たりゆでたりする方が、多少色は悪くなりますが甘