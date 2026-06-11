SNS発キャラクター『ホイッピ＆ラッピ』が東京駅一番街をジャック！「コンビニ」がコンセプトのポップアップを7月10日（金）より開催する。＞＞＞販売アイテムの一部をチェック！（写真20点）ホイッピとラッピは最高の友達。自由気ままなホイッピと、LOVEが強すぎるラッピ。噛み合わない2人は、いつも愛ゆえの激しい攻防戦を繰り広げている。POPで狂気な2人の日常はXなどSNSで配信中だ。そんな『ホイッピ＆ラッピ』のポップアッ