スティーヴン・スピルバーグの最新作『ディスクロージャー・デイ』（2026年10月1日公開配給：東宝東和）の本ビジュアルと特別映像が公開となった。さらに、豪華特典付きのムビチケ発売情報も発表となっている。『ディスクロージャー・デイ』は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めるSF映画。『ジュラシック・パーク』の脚本を手がけたデヴィッド・コープとタッグを組み、音楽はジョン・ウィリアムズが担当する。主演のエミ