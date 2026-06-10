タイトーくじの新商品として、「タイトーくじ ブルーナアニマル Dot Pattern Collection」が、全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗にて2026 年6月27日（土）より順次発売される。＞＞＞「タイトーくじ ブルーナアニマル Dot Pattern Collection」賞品をチェック！（写真9点）「タイトーくじ ブルーナアニマル Dot Pattern Collection」は、「淡いパステルカラー×ドット柄」をテーマに、夏の暮らしにやさ