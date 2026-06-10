【タイトーくじ】ディック・ブルーナが描くかわいい動物たちのくじ第3弾！
タイトーくじの新商品として、「タイトーくじ ブルーナアニマル Dot Pattern Collection」が、全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗にて2026 年6月27日（土）より順次発売される。
＞＞＞「タイトーくじ ブルーナアニマル Dot Pattern Collection」賞品をチェック！（写真9点）
「タイトーくじ ブルーナアニマル Dot Pattern Collection」は、「淡いパステルカラー×ドット柄」をテーマに、夏の暮らしにやさしい彩りと涼しさを添えるアイテムをラインアップしたくじ。ミッフィーの作者、ディック・ブルーナが描くライオンやうさぎ、かめなど人気のブルーナアニマルたちがタイトーくじだけの特別なグッズになって登場する。
お部屋や日常のワンシーンにそっと寄り添うブルーナアニマルの世界を楽しんでほしい。
賞品ラインナップを紹介。
A賞は、ドット柄のソーイングラベルが付いた約48cmの大きなライオンのぬいぐるみ。やわらかな色合いと存在感のあるサイズ感で、思わず目を引くアイテムだ。
B賞のライオンとうさぎがデザインされたサマーケットは、触るとひんやりする柔らかな布でこれからの季節にぴったり。
C賞は、かめとうさぎがデザインされたパフェグラス。おうちでパフェやフロート作りを楽しめる。
D賞のドット柄チャームが付いたマスコットは、 バッグなどにつけて持ち歩くのにぴったりなサイズ感。ペンギンのマスコットはタイトーくじ初登場だ。
E賞はフックに掛けられる便利なループ付きハンカチ、F賞はクリア素材が涼しげなスプーン・フォークのクリアカトラリー。
どのグッズも夏らしい淡いパステルカラーとドット柄がポイントの、実用性とかわいらしさを兼ね備えたラインアップとなっている。
LH（ラストハッピー）賞には、うさぎのとってもおおきなぬいぐるみをご用意。最後のくじを引いた方にプレゼントされる。
WH（ダブルハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で30名に「LH賞 特大サイズぬいぐるみ うさぎ」がプレゼントされる。
EXH（エクストラハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトから、F賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で100名に「A賞 特大サイズぬいぐるみ ライオン」がプレゼントされる。
WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要となる。
Illustrations Dick Bruna （C） copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com
（C） TAITO CORPORATION
＞＞＞「タイトーくじ ブルーナアニマル Dot Pattern Collection」賞品をチェック！（写真9点）
「タイトーくじ ブルーナアニマル Dot Pattern Collection」は、「淡いパステルカラー×ドット柄」をテーマに、夏の暮らしにやさしい彩りと涼しさを添えるアイテムをラインアップしたくじ。ミッフィーの作者、ディック・ブルーナが描くライオンやうさぎ、かめなど人気のブルーナアニマルたちがタイトーくじだけの特別なグッズになって登場する。
お部屋や日常のワンシーンにそっと寄り添うブルーナアニマルの世界を楽しんでほしい。
A賞は、ドット柄のソーイングラベルが付いた約48cmの大きなライオンのぬいぐるみ。やわらかな色合いと存在感のあるサイズ感で、思わず目を引くアイテムだ。
B賞のライオンとうさぎがデザインされたサマーケットは、触るとひんやりする柔らかな布でこれからの季節にぴったり。
C賞は、かめとうさぎがデザインされたパフェグラス。おうちでパフェやフロート作りを楽しめる。
D賞のドット柄チャームが付いたマスコットは、 バッグなどにつけて持ち歩くのにぴったりなサイズ感。ペンギンのマスコットはタイトーくじ初登場だ。
E賞はフックに掛けられる便利なループ付きハンカチ、F賞はクリア素材が涼しげなスプーン・フォークのクリアカトラリー。
どのグッズも夏らしい淡いパステルカラーとドット柄がポイントの、実用性とかわいらしさを兼ね備えたラインアップとなっている。
LH（ラストハッピー）賞には、うさぎのとってもおおきなぬいぐるみをご用意。最後のくじを引いた方にプレゼントされる。
WH（ダブルハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で30名に「LH賞 特大サイズぬいぐるみ うさぎ」がプレゼントされる。
EXH（エクストラハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトから、F賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で100名に「A賞 特大サイズぬいぐるみ ライオン」がプレゼントされる。
WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要となる。
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