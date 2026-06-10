「7番・三塁」で先発出場【MLB】Bジェイズ ー フィリーズ（日本時間10日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は9日（日本時間10日）、本拠地のフィリーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。第1打席で右翼フェイス直撃の二塁打を放った。メジャ30球場のうち3球場では本塁打となる会心の一打に本拠地は騒然となった。2回2死で迎えた第1打席、岡本は5球目のシンカーを捉えて逆方向に大飛球を放った。高々と舞い上がった打球は