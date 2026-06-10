米国がイランに空爆開始、トランプ米大統領「イランへの対応は極めて強硬」 トランプ米大統領はイランへの対応は非常に強力で非常に力強いものでなければならないと語った。イランは米軍ヘリコプターを撃墜した、我々は今まさに対応しているところだ。 米中央軍（CENTCOM）は先ほどイランに対する自衛攻撃を開始した、今回のミッションは、正当な理由のないイランの攻撃に対する均衡の取れた対応だ。