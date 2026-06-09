ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」が、世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」と初コラボレーション！青パパイヤ酵素やナリンのハーブオイルをはじめ、ファッション雑貨など全17種類もの限定アイテムが登場する。2026年6月25日(木)の全国店舗発売に先駆け、先行予約や先行販売も行われる。【写真】ピングー×Cosme Kitchenのコラボアイテムを見るピングーが「Cosme Kitchen」と初コ