北村匠海が主演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（フジテレビ系）の第9話が、8日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）JAXAによる宇宙日本食候補への選出から1年半。朝野峻一（北村）と宇宙食サバ缶プロジェクトの開発を行ってきた寺尾瑠夏（伊東蒼）、小松崎菜那歌（平澤宏々路）、竹田奏仁（木村舷碁）、川上寿々（石田莉子）の4人は、まもなく終わる保存検査の結果を待ちわびていた。卒業を間近に控えた彼らにと