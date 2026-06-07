新作のドリンクを一口もらったら、「苦っ」。思ってた味と違う!!【漫画】本編を読む『お宅の夫をもらえませんか？』などの作品で知られる漫画家のみこまる(@micomalu)さんのエッセイ漫画『ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出』が注目を集めている。ドリンクホルダーに置いてあった飲み物を誤飲してしまった、自身の経験談を紹介する■ポップな見た目と想定外の苦味ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出(1)ホットレモンドリンク