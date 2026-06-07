昨年、悲願のキングオブコント決勝に進出。活躍の場をますます広げ、老若男女に愛されるポップな魅力だけではない、お笑いへの純粋な憧れ溢れる二人を深掘り。賞レースで確かな実力を示しながら、着実にファン層を広げているレインボー。高校生が選ぶ「いま面白いと思う芸人」ランキングでトップ10入りを果たし、毎日コントを投稿するYouTubeチャンネルの登録者数も180万人を突破するなど、その人気は広がり続けています。親しみや