■沈黙の臓器｢腎臓｣が出す“あるサイン”6月に入り、汗ばむ日が増え、こまめな水分補給が欠かせない季節となりました。健康診断の数値が気になり、食生活に気を配る人も多いのではないでしょうか。しかし、良かれと思って続けていた習慣が、思わぬ病気を招いたり、体からのSOSを見逃すことにつながったりする危険もあります。本稿では、プレジデントオンラインで多くのアクセスを集めた、自覚症状が出にくい「腎臓・泌尿器」のトラ