その日の鬼ヶ島店長は朝から機嫌がよかった【漫画】「パワハラを会社が黙認する呆れた理由とは…!?」を読むアパレル業界に約10年いた体験をもとに「女社会の知られざる闇。」を漫画化しているゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。身バレしないようにフェイクは入れているものの、エピソードのネタはすべて実話がベースだ。時代に反したパワハラ上司やクセ強な顧客などが毎回登場する。「接客の経験者なら“あるあるー！”と笑っていただける