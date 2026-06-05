「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」11話より【漫画】本編を読む二卵性双生児のポン子ちゃんとコン子ちゃん、三女のピイ子ちゃんを育てるママで、育児をテーマとしたエッセイ漫画をSNSに投稿し支持を集めているサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さん。ウォーカープラスの連載｢今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜｣の最終回から、長女・ポン子ちゃんの猫背治療のエピソードを紹介する。※マンガの内容はあくまで