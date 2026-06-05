高身長の娘｢猫背がひどく上体起こしもできない｣→整骨院の先生「背中を丸めているのは背の高さをコンプレックスに感じているから」という驚きの指摘【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
二卵性双生児のポン子ちゃんとコン子ちゃん、三女のピイ子ちゃんを育てるママで、育児をテーマとしたエッセイ漫画をSNSに投稿し支持を集めているサヤ山サヤ(@saya_twins1125)さん。ウォーカープラスの連載｢今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜｣の最終回から、長女・ポン子ちゃんの猫背治療のエピソードを紹介する。
■猫背の原因と先生の言葉
ポン子ちゃんは猫背がひどく、上体起こしもできない状態だった。しかし整骨院の先生から、無意識に背中を丸めてしまうのは背の高さをコンプレックスに感じているからだと、原因が心にあることを指摘される。先生の言葉によって猫背が改善し、上体起こしもできるようになった。
サヤ山サヤさん自身は背が高い方だが、中学のときの友人に背が高い子が多く、あまり気にならず猫背に悩んだことはないという。現在のポン子ちゃんの様子については、｢今はテレビゲームをするときですら背筋がピンと伸びています(笑)！｣と語る。運動面での極端な変化はないものの、猫背で注意することはなくなり、本人も喜んでいてとてもうれしいそうだ。
■子育ては親育て
連載を読んでくれた読者に対し、サヤ山サヤさんは感謝を伝える。同じ悩みを持つ親御さんからの声に、｢ここまで描いていいのか…｣と悩みながら始めた連載だったが、描いてよかったと心から思ったという。
現在も子育て真っ当中で悩みは尽きないが、生活や心の面では子どもがどうしたいかという気持ちに寄り添い、｢今は成長段階なのだ｣と見守ることを気をつけている。そう言いながらも、｢すぐ口うるさく言ってしまう鬼母ですが(笑)｣と明かす。最後に、｢‘子育ては親育て’とはよくいったもので、できないことも含めて子供と一緒に成長中です。皆様とも一緒に成長していけたらと思います！｣と言葉を結んだ。
取材協力：サヤ山サヤ(@saya_twins1125)
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