高身長の娘｢猫背がひどく上体起こしもできない｣→整骨院の先生「背中を丸めているのは背の高さをコンプレックスに感じているから」という驚きの指摘【作者に聞く】

高身長の娘｢猫背がひどく上体起こしもできない｣→整骨院の先生「背中を丸めているのは背の高さをコンプレックスに感じているから」という驚きの指摘【作者に聞く】