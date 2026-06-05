トヨタ新「高級ミニバン」発売！トヨタは2026年6月3日、高級ミニバン「ヴェルファイア」の一部改良を実施し、同日から販売を開始しました。ヴェルファイアは、堂々とした佇まいと力強く先鋭的なスタイルを兼ね備えた、日本を代表する高級ミニバンです。2008年の誕生以来、ファミリー層を中心に高い支持を集め、世代を重ねるごとに「大空間高級サルーン」へと進化を遂げてきました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新「