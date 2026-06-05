トヨタ新「高級ミニバン」発売！

トヨタは2026年6月3日、高級ミニバン「ヴェルファイア」の一部改良を実施し、同日から販売を開始しました。

ヴェルファイアは、堂々とした佇まいと力強く先鋭的なスタイルを兼ね備えた、日本を代表する高級ミニバンです。2008年の誕生以来、ファミリー層を中心に高い支持を集め、世代を重ねるごとに「大空間高級サルーン」へと進化を遂げてきました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新「高級ミニバン」です！（30枚以上）

2023年に登場した3代目の現行モデルでは、ミニバン向けに最適化された最新プラットフォームを採用。車両剛性を高めたほか、優れたサスペンションシステムやショックアブソーバーにより、高級セダンに匹敵する快適な乗り心地と高い操縦安定性を実現しました。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mmで、ゆとりのある室内空間が確保されています。

外観は闘牛をモチーフにした躍動感あるデザインが特徴です。内装には機能を天井中央に集約したコンソールや、ドア開閉に連動するユニバーサルステップ（オプション）など、快適性を高めるおもてなし装備が充実しています。

パワートレインは、2.5リッターハイブリッド（HEV）と2.4リッターターボガソリンエンジンの2種類をラインナップ。さらに2024年12月には、環境性能と走りを両立したプラグインハイブリッド（PHEV）モデルが最上位グレードとして追加されました。

安全面においても、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」や、高度な運転・駐車支援を行う「トヨタ チームメイト」を搭載し、高い安全性を備えています。

今回の改良ではさらなる商品力強化に向けて、デザイン面のアップデートが行われました。新たなボディカラーとして「ニュートラルブラック」が全グレードに設定され、スタイリングを引き立てる選択肢が広がっています。

内装においては、最上級グレード「エグゼクティブラウンジ」の加飾をブロンズスパッタリングへと統一。これにより、モダンでより上質なコーディネートが完成し、室内の洗練された雰囲気が一層高まっています。

ヴェルファイアの価格（消費税込）は、674万9600円から1089万9900円です。

今回のヴェルファイアの一部改良に対して、ネット上ではピンポイントな変更点だからこそのリアルな意見が交わされています。

新ボディカラーの「ニュートラルブラック」への変更については、「これまでのソリッドのブラックは傷や汚れが目立ちすぎて洗車が本当に大変だったから、今回の変更で少しでも扱いやすくなるなら大歓迎」という、実用面を評価する意見が寄せられています。

その一方で、「『ニュートラル』という名前が気になる。これまでの真っ黒な漆黒感と比べて、実車の色味がどう違うのか早く並べて見てみたい」といった、仕上がりの質感を気にする声も見受けられました。

また、エグゼクティブラウンジの内装加飾がブロンズスパッタリングへ統一された点については、「シルバーのギラギラした感じよりもブロンズのほうが落ち着いた温かみがあって、最高峰グレードのラウンジらしい高級感が出そう」と、室内の雰囲気がより洗練されることへの期待が集まっています。

一方で、改良の内容が非常に限定的だったことについては、「事前情報ではもっと大きなマイナーチェンジになるかと思ったけれど、今回は本当にデザインの微調整レベルだった」という驚きの声も聞かれました。

しかしこれが既存のユーザーにとっては、「大幅な変更がなかったから、最近納車されたばかりの現行型オーナーとしては型落ち感が全くなくてホッとした」という安堵感にもつながっているようです。