本日6月4日は「虫歯予防デー」。虫歯が主役のアニメ『キャンディーカリエス』より、「歯」にまつわる3つのスペシャル企画が始動する。さらにSNSで話題のキャラクター「狂人歯医者」を演じる片桐仁と、見里朝希監督からもコメントが到着した。＞＞＞ポスターや動画の場面カットをチェック！（写真16点）『PUI PUI モルカー』の見里朝希とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKU のタッグで贈るTVアニメ『キャンディーカ