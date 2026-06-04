MLB機構が日本時間0時過ぎに各賞を発表故障離脱中に吉報が届いた。MLB機構は3日（日本時間4日）、5月の月間最優秀選手（MVP）や最優秀新人などの各賞を発表した。月間8本塁打＆OPS.937の活躍を見せたホワイトソックスの村上宗隆が月間最優秀新人賞を受賞。ファンからは「本当におめでとう！」「やったあああああ」と歓喜の声が殺到した。メジャー1年目の村上は、3・4月も12本塁打の活躍を見せたが月間最優秀新人賞を逃していた