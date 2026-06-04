MLB機構が日本時間0時過ぎに各賞を発表

故障離脱中に吉報が届いた。MLB機構は3日（日本時間4日）、5月の月間最優秀選手（MVP）や最優秀新人などの各賞を発表した。月間8本塁打＆OPS.937の活躍を見せたホワイトソックスの村上宗隆が月間最優秀新人賞を受賞。ファンからは「本当におめでとう！」「やったあああああ」と歓喜の声が殺到した。

メジャー1年目の村上は、3・4月も12本塁打の活躍を見せたが月間最優秀新人賞を逃していた。しかし5月になっても勢いは衰えず、打率.244、8本塁打18打点、OPS.937の活躍を披露。ア・リーグでは最速で20号に到達した。

しかし、29日（同30日）のタイガース戦で走塁時に右足を負傷。無念の故障者リストに入り、ウィル・ベナブル監督によると4〜6週間の離脱が見込まれるという。

無念の離脱となったが、村上の活躍が最優秀新人という形で評価されたことになり、ファンも笑顔になった。日本の深夜0時過ぎの発表にもかかわらず祝福の声が殺到。「村上選手おめでとうございます！」「早く怪我治してね」「村神様おめでと」「すごすぎる」「めっちゃ快挙だろこれ」と日本からも称賛が送られた。（Full-Count編集部）