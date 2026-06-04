米国製『ムラーノ』を日本導入日産自動車は6月3日、米国テネシー州スマーナ工場で生産するミッドサイズ・クロスオーバーSUV『日産ムラーノ』の日本導入を発表し、受注を開始した。【画像】米国生産車の認定制度で導入される日産ムラーノほか北米製日本車全64枚今回の導入は、今年2月に国土交通省が創設した『米国製乗用車の認定制度』を活用し、米国市場で評価の高いムラーノをほぼそのままの仕様で日本で展開するものである。日