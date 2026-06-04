米国製『ムラーノ』を日本導入

日産自動車は6月3日、米国テネシー州スマーナ工場で生産するミッドサイズ・クロスオーバーSUV『日産ムラーノ』の日本導入を発表し、受注を開始した。

【画像】米国生産車の認定制度で導入される日産ムラーノほか北米製日本車 全64枚

今回の導入は、今年2月に国土交通省が創設した『米国製乗用車の認定制度』を活用し、米国市場で評価の高いムラーノをほぼそのままの仕様で日本で展開するものである。



日産が米国製『ムラーノ』を日本導入。 日産

日本仕様は『SV』の単一グレードでの導入となり、ハンドル位置は左のみ、価格は796万4000円となる。

エクステリア、インテリア

新型『ムラーノ』のエクステリアは、美しさと力強さを兼ね備えたプレミアムモダンクロスオーバーとして、薄型LEDヘッドライトと左右に広がるリア・コンビネーションランプによって、現行日産SUVらしい表情が形づくられている。

さらに足元には、255/55R20サイズのオールシーズンタイヤと20インチの大径アルミホイールが組み合わされ、ワイドで存在感あるプロポーションを実現している。



日産が米国製『ムラーノ』を日本導入。 日産

インテリアでは、『12.3インチ統合型インターフェイス・ディスプレイ』を横方向に2画面配置し、操作性と視認性の向上を図った。

また、広い室内空間と十分な荷室容量により、乗員全員に快適な移動空間を提供する。

ボディカラーには、『ターコイズブルー』、『スーパーブラック』、『プリズムホワイト』の3色が用意された。

日本初導入のパワートレイン

パワートレインには、日本初導入となる『KR20DDET』2.0L VCターボ・エンジンを採用、最高出力は245ps、最大トルクは28.5kg-mを発揮し、9速オートマチック・トランスミッションと組み合わせる。

駆動方式は4WDを採用し、専用チューニングを受けた周波数感応型ダンパーと電動パワーステアリングにより、優れたハンドリングと乗り心地を実現した。



日産が米国製『ムラーノ』を日本導入。 日産

『360°セーフティアシスト』を標準装備

安全装備では全方位運転支援システム『360°セーフティアシスト』を標準装備する。

『プロパイロット』や車体下の視界を補助する『インビジブルフードビュー』、交差点などで死角となる前方左右の視界を支援する『フロントワイドビュー』を含む『インテリジェント・アラウンドビューモニター』等を搭載し、ドライバーに高い安心感を提供する。



日産が米国製『ムラーノ』を日本導入。 日産