最初に結論：目にやさしい読書体験はそのまま、カラー表示とノート機能を強化したKindle Scribe Colorsoft実機を試した記事の重要ポイント：1：シリーズ初のカラー画面を搭載した「Kindle Scribe Colorsoft」実機が公開された2：11インチの大画面ながら約400gの軽量設計で、読書にも筆記にも使いやすい仕上がり3：書き味や描画の追従性が向上し、クラウド連携も強化。仕事や学習に役立ちそう“読む”と“書く”を1台でこなせるAmaz