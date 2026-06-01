NVIDIAは5月31日（現地時間）、台湾で開催中の「GTC Taipei」において、Windowsパソコン向けの新チップ「NVIDIA RTX Spark」を発表した。今秋からASUSやDell、HP、Lenovo、Microsoft、MSIなどから搭載パソコンが順次発売される。 Windows向け新チップ、NVIDIAから RTX Sparkは、AIやクリエイティブ、ゲーム向けに設計された「スーパーチップ」。1ペタフロップスのAI演算性能を備え、最大128GBのユニ