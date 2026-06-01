新型RAV4、現在は受注停止の状態2026年2月19日、トヨタはミドルサイズSUV「RAV4」のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルを正式発表し、同年3月9日に発売することを発表しました。それから約2か月半。最新の納期について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。RAV4（初代）がデビューしたのは、およそ32年も前の1994年5月のことでした。まずは3ドアがデビューし、1995年4月に5ドアモデルが追加されています