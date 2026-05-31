¡¹ÌÚ¤Ï6²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡Ä¥Ù¥·¥¢¤¬²Ð¾Ã¤·¤ÇÍº¶«¤Ó¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£6²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç4¾¡ÌÜ¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢LAÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö100Ëü¥ï¥Ã¥È¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¶¯¹ëÁê